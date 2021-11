Krev avklaring

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo vil ha rydda all tvil av vegen om at Stad Skipstunnel skal bli bygd. Bakgrunnen er at regjeringa har kutta i løyvingane til prosjektet, som og er utsett eit år. I spørretimen ber Venstre-representanen om ei forsikring. Han vil og ha svar på kva konsekvensen blir av at prosjektet er flytta frå samferdselministeren til fiskeri- og havministeren.