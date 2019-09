Krev at kommunen tek grep

Foreldreutvalet på Volda ungdomsskule krev at kommunen tek grep, og set ein dato for når eit nytt skulebygg skal stå klart. Sidan måndag har det leke vatn inn på den snart 60 år gamle skulen som følgje av det kraftige regnvêret som har vore. Skulen er falleferdig og vi kan ikkje vente lenger, seier leiar i FAU, Morten Ottesen. Oppvekstsjef Per Ivar Kongsvik, seier dei jobbar for å utbetre lekkasjane.