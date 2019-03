Krev at kommunane vert involvert

Rådmennene på Sunnmøre krev i eit brev til Helse Møre og Romsdal å vert involvert for å sikre heilskapleg og god pasientbehandling. I brevet står det at dei endringane som helseføretaket står framføre også vil påverke kommunane si tenesteyting og økonomi. «Så langt opplever vi at prosessen har vore for intern innanfor helseføretaket og at kommunane i liten grad har vore involvert.» Dei opplever at helseføretaket ikkje har opptredd i samsvar med samhandlingsavtalen og ber om at brevet vert lagt fram for styret i helseføretaket i samband med saka om innsparingstiltak.