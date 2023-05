Krev akuttilbod til eldre psykisk sjuke

Sjukeheimslege Maria Hellevik og kommunalsjefane for helse- og velferd i kommunane på Sunnmøre slår alarm, skriv Sunnmørsposten. Ålesund sjukehus har ikkje akuttilbod til eldre som er psykisk sjuke, og psykosepasientar blir sende heim same dag. Dei krev no at helseføretaket opprettar eit slikt akuttilbod. Avdelingssjef Perny Oksnes ønskjer førebels ikkje å kommentere saka.