Krev 30 dagar i fengsel

Aktor Sander Brink har lagt ned ein påstand om 30 dagar i fengsel etter ei truckulykke i Volda i fjor. Han meiner at føraren av trucken kan lastast for den alvorlege ulykka, der ei kvinne i slutten av 80-åra blei alvorleg skadd. Det skriv Sunnmørsposten. Aktor vektla mellom anna til rapporten til Statens vegvesen som viser at avgrensa sikt var årsak til ulykka.

Det er sett av ein dag til rettssaka i Møre og Romsdal tingrett.