Krev 200 000 kroner

Forsvararen for jenta som er hovudfornærma i den store overgrepssaka på Sunnmøre krev 200 000 kroner i erstatning. Ein 37 år gamal mann er tiltalt for å ha lurt og trua ti jenter til å utføre seksuelle handlingar med seg sjølv. Det mest alvorlege tiltalepunktet omfattar fleire valdtekter. For dei andre jentene er det kravd 40 000 kroner for kvar.