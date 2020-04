Kretsen ber fylket følge staten

Styret i Møre og Romsdal idrettskrets ber fylkeskommunen å følge retningslinjene fra Staten når det gjelder fordeling av spillemidler.

Styreleder i kretsen, Kåre Sæter,(bildet) sier til NRK at det er gledelig at kulturministeren og idretten er enige om at idrettslag i denne runden skal prioriteres foran fylkeskommune og kommuner.

Hvert år fordeles 80 millioner kroner fra overskuddet i Norsk Tipping til idrettsanlegg i Møre og Romsdal. De siste åra har ventetida på spillemidler vært på mellom tre og fem år.

Sæter sier dette er et viktig handslag til idrettslaga, fordi mange nå slipper en dyr mellomfinansiering av anlegg.