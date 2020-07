Kreditorane glade for løysing

Kreditorane er glade for at Green Yard tek over Kleven verft. Kommunikasjonsrådgjevar Bernt Ellingsen i Innovasjon Norge stadfestar at dei er del av den finansielle løysinga som gjer det mogleg med ny drift. Det statlege selskapet er eitt av dei som har bidratt med lån, inntil kreditorane fraus alle konti tidlegare i sommar. Han seier det er svært viktig å bevare det industrielle miljøet på Vestlandet