Kreativt kontorfellesskap

Kontorfellesskap, der ein kan leige ein arbeidsplass, blir stadig meir populært. I Ålesund har tre kompisar starta opp eit kontorfellesskap for dei som jobbar med kreative yrke. Her finn ein folk som driv med alt frå handverk og keramikk til grafisk design, foto og gatekunst. Sjå heile saka her: