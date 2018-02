Krav til Helse Møre og Romsdal

Med eit budsjett på 5,6 milliardar kroner får Helse Møre og Romsdal også i 2018 eit krav på seg til å setje av pengar til det nye sjukehuset i Molde og andre investeringar. Over tid skal eigenkapitalen styrkast slik at framtidige investeringar kan sikrast, heiter det i dokumentet for styringskrav og rammer for 2018. Desse skal vedtakast på styremøtet i Helse Midt-Noreg 8. februar.