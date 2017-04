Kraup rundt ved Esso

Politiet fekk torsdag ettermiddag inn melding om to personar som kraup rundt i området rundt Esso i Spjelkavika. Operasjonsleiar Tove Holst-Dyrnes opplyser til NRK at éin av dei to, ein mann, var sa rusa at han ikkje kunne ta hand om seg sjølv. Mannen er sett i arresten.