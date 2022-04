Krasja i lyktestolpe på Haramsøya

Politiet har fått melding om at ein bil har køyrd ned ein lyktestolpe ved Håneset på Haramsøya for ein times tid sidan. Bilen har store skader i fronten og stolpen heng etter leidningane. Naudetatane rykkjer ut til staden no. Det skriv politiet på Twitter.