Krangling og slåstkampar

I Molde fekk politiet i natt melding om ein krangel mellom to personar. Dei to skal truleg ha slåst, men ville ikkje melde saka. Litt seinare på natta blei politiet varsla om eit slagsmål/krangel mellom to personar i Ålesund. Begge to blei vist vekk frå sentrum. Tidleg søndag morgon blei også ein person vist vekk frå Ørsta sentrum på grunn av krangling.