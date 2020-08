Krangling i Ålesund sentrum

Rundt halv fem i natt fikk politiet melding om krangling mellom tre personer i Ålesund sentrum. Kranglingen skal ha oppstått etter at en av partene stjal mobiltelefonen til motparten og kastet flasker. Jenta i tenårene som stjal mobiltelefonen til en mann i 30-årene ble utsatt for et slag i hodet, og ble så kjørt av ei venninne til legevakten for en sjekk. Alle var «like gode» i situasjonen, og ingen ville anmelde.