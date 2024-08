Kranglet på parkeringsplass

Politiet meldte om slåsskamp i Ålesund sentrum rundt klokka 15:20. Nå skriver de at to stykk begynte å krangle over kjøringa til hverandre inne på en parkeringsplass. Det gikk etter hvert over til et basketak. Ingen er skadd. Politiet skriver at det er ord mot ord, og at det blir opp til partene å eventuelt anmelde hverandre.