Krangel om elbiler i kommunene

Når det er kaldt, får elbilene redusert rekkevidde og lader saktere. Stortingsrepresentant for Frp, Frank Sve, mener at elbiler ikke fungerer for kommuneansatte. Frp går inn for å fjerne kravet om at det offentlige må kjøpe inn nullutslippsbiler. Unni Berge, kommunikasjonssjef i Elbilforeningen mener dette er feil veg å gå. Hun viser til at fossilbiler også har startproblemer i kulda, og de også har problemer hvis veiene ikke brøytes.