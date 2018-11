Kranaveien blir stengt

Kranaveien på fylkesveg 421 i Kristiansund blir stengt mandag 12. november fra klokka 18.00 til 06.00 tirsdag. Vegen stenges for å kartlegge tilstanden på bruene og fortauet. Statens vegvesen har planlagt å utbedre bruene, fortauet og rekkverket til våren på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune. Det blir satt opp skilt som informerer om at vegen er stengt, og det er flere lokale omkjøringsmuligheter.