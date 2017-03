Ifølgje politiet har det utvikla seg til flammar frå mønet i huset, og loftet virkar overtent.

– Det er fullt etablert brann, det er opne flammar, og det brenn så berre det, seier Åge Henriksen ved 110-sentralen fredag kveld.

– Men det er ingen indikasjonar på at det er folk inne, legg han til.

Store styrkar på staden

Brannvesen både frå Herøy og Ulstein er på staden, saman med tanbil frå Hareid, opplyser Henriksen ved 110-sentralen.

Også politi og ambulanse skal vere der.

Det skal ikkje vere fare for spreiing.

Ber om å få behalde huset

Det er den kristne forsamlinga The Rock som leiger lokala, og Andre Gjerde er fredag kveld på veg utover til brannstaden.

– Det er heilt trasig, vi har lagt ned mykje arbeid i å pusse opp, seier han.

– No ber eg om at vi kan få bruke huset framleis, men dersom det står i flammar, er det vanskeleg å sjå for seg, seier han.

Han legg til at dei har mykje utstyr på huset.

Det var like etter klokka 22 politiet melde om at det er kraftig røyk frå eit forsamlingshus i Herøy.

