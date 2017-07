Kraftig regn utløste skred i Eikesdalen

Ved Litjvatnet i Eikesdalen gikk et jord- og steinskred over fylkesvei 191 i natt. Som et resultat var den populære turistveien stengt i morgentimene, frem til Vegvesenet fikk ryddet veien.

Tørr jord skaper vanskelige forhold

Skredet rammet en strekning i 30-40 meters bredde og skyldes det kraftige regnværet som har herjet flere steder det siste døgnet. Kai Andre Døving i Vegvesenet forteller at lengre perioder med lite nedbør har gjort områdene mer utsatt.

– Når jorda er så tørr klarer den ikke å trekke til seg vannet som kommer. Bekken av vann demmes opp og lager en dam som så går som et ras, forklarer Døving.

Fylkesveien er nå ryddet og åpen for trafikk. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Krefter i sving

Veldig lokale og kraftige regnbyger gjør det vanskelig å forutse slike skred, men Vegvesenet gjør så godt de kan ved å følge med på værvarselet.

– Akkurat da det kom var det nok ikke noe trivelig å være her. Det blir fort noen kubikk med masse, men det ser nok verre ut enn det er – Heldigvis, sier Døving som tror skredet har kommet nedover veien i ganske stor fart.