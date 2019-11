Kraftig reduksjon av tannklinikker

Etr enstemmig fylkesutvalg stemte for fylkesrådmannens forslag om å redusere antall tannhelseklinikker i fylket. Det skjedde under behandlingen av 2020-budsjettet og økonomiplanen. Forslaget som innebærer en halvering av tannhelseklinikker i Møre og Romsdal, er også begrunnet med problemene med å rekruttere tannleger. Flertallet i fylkesutvalget åpner for å vurdere et tettere samarbeid med private for å opprettholde tilbudet.