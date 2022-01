Sosiale medium flyt over av fargerike nordlysbilde. Fleire fekk eit glimt av det kraftige nordlyset som lyste opp himmelen laurdag kveld. Spesielt frå Vestlandet og nordover var nordlyset svært synleg.

Dag Terje Alnes frå Åndalsnes skunda seg ut då han oppdaga nordlyset.

– Nordlyset var veldig sterkt. Det er alltid spennande å ta med kameraet ut. Nokre gonger varer det beste lyset i berre nokre minutt, men i går varte det lenge, seier han.

Dag Terje Alnes tok dette bildet ved Trollstigen camping i Rauma. Foto: Dag Terje Alnes

– Magisk

Monica Ertvaag i Kristiansund er glad i å ta bilde og var ein av dei andre som berre måtte ut for å ta bilde då ho oppdaga fargespelet på himmelen.

– Det var fantastisk fint. Det er heilt magisk å oppleve naturen slik og sjå nordlyset danse på himmelen med den vakraste grønfargen. Det var laurdagsdansen sin det!

Nordlys i Kristiansund. Foto: Monica Ertvaag Nordlys i Kristiansund. Foto: Monica Ertvaag Nordlys i Kristiansund. Foto: Monica Ertvaag

– Kom overraskande

Pål Brekke, fagsjef for romforsking ved Norsk Romsenter, seier at det i haust og vinter har vore mykje nordlys heilt ned til Sør-Noreg. Det spesielle med nordlyset laurdag var at det verken kom frå ein solstorm eller eit koronahol, som er dei vanlegaste kjeldene til nordlys.

Pål Brekke fortel at det kraftige nordlyset som kom laurdag ikkje var mogleg å varsle fleire dagar i førevegen. Foto: Norsk Romsenter

– Nordlyset oppstod i vekslinga mellom rask og sakte solvind. Difor var det ikkje mogleg å varsle det fleire dagar i førevegen, så det kom overraskande på. Det var likevel mogleg å få varsel kort tid før frå ulike nordlysappar og nettstadar, fortel Brekke.

Gårsdagens nordlys hadde ein KP-indeks på 5, så det var ganske kraftig. KP-indeksen fortel noko om kor sterkt nordlyset kan bli. Det var også mogleg å sjå nordlyset stort sett over heile Noreg, om vêrforholda var gode nok.

– Her i Oslo var det grått og trist, men hadde det vore klart kunne ein ha sett det i nordhorisonten. I andre delar av landet såg folk nordlyset rett over seg. Nokre stadar var det så kraftig at ein såg det frå byane. Men om ein kjem seg vekk frå bylyset ser ein nordlyset mykje betre, seier Brekke.

Meir nordlys i vente

Brekke har likevel gode nyheiter til dei som ikkje fekk med seg nordlyset i går. Det kan vere nye sjansar allereie søndag kveld. I alle fall i delar av landet.

– Det er varsla at det kan kome opp i ein KP-inndeks på fire. Det betyr at ein kan sjå nordlys i Midt-Noreg og oppover. Men det er endå litt uklart kor lett det blir å sjå det i dag, og eg tvilar på at det blir like kraftig som i går, seier han.

Han vektlegg også at det truleg blir mykje flott fargespel på himmelen i dei komande månadene.

– Vi er på veg inn i ei periode med meir solaktivitet og meir nordlys. Sesongen varer til april/mai, så det er framleis mykje å glede seg til.

Nordlys på Sunndalsøra. Foto: Ole Erik Loe Nordlys i Bøfjorden i Surnadal. Foto: Lars Magne Bæverfjord Nordlys i Elnesvågen i Hustadvika kommune. Foto: Marit Dale Nordlys på Håvoll i Ørsta kommune. Foto: Hildegunn Håvoll

Gode vêrforhold

Jon Austerheim, vakthavande meteorolog ved Meteorologisk institutt, seier at det var gode vêrforhold for å sjå nordlyset laurdag og natt til søndag.

Elin Hoven Heggset tok dette bildet på Mæhlesia i Sunndal kommune. Foto: Elin Hoven Heggset @elinhovenheggset

– Det var kjempefint vêr fleire stadar. Det har vore veldig klart frå dei nordlege delane av Vestlandet og oppover til Troms, og også enkelte delar av Finnmark, seier han.

Det skal også vere gode moglegheiter for å få eit glimt av nordlyset søndag, om det blir like mykje aktivitet.

– Det er framleis mykje fint vêr i dei same områda. Troms, Nordland og Midt-Noreg ser veldig bra ut. Her vil det truleg blir klarvêr. Det blir med ein gong meir skya når ein kjem sør for Stadt, seier Austerheim.

Slik tek du fine nordlysbilde

Lurer du på korleis du kan ta fine bilde av nordlysbilde på mobilen?

Her får du fotograf Jens Holsbøvåg-Lyngstad sine beste tips: