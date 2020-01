Kraftig nedgang i melkebruk

Melkekvotene i Møre og Romsdal ble revet bort da staten åpna årets salg. Av 2000 melkebruk ved årtusenskiftet er det bare vel 600 igjen i fylket. De siste 20 åra har det vært en kraftig nedgang i antall melkebruk i Møre og Romsdal. Bondelagsleder i Møre og Romsdal, Konrad Kongshaug, mener vi nå må rette fokuset mot andre produksjoner innen landbruket. – Vi er et melkefylke, men vi har fått et forferdelig frafall i melkeproduksjonen og det er viktig at vi ser mot de andre produksjonen som vi er avhengige av, sier Kongshaug.