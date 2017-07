Kraftig nedgang for båtførerprøven

– Tallene for i år viser overraskende en kraftig nedgang på 25 prosent sammenlignet med tidligere år, forteller Bernt Nilsen, leder i Norsk Test, som drifter båtførerprøven nasjonalt på oppdrag for Sjøfartsdirektoratet

Blitt vanskeligere

Leder i Norsk Test, Bernt Nilsen. Foto: privat

Nilsen forteller at sesongen for å ta prøven snart er over, og at vi ikke kommer til å se en stor økning. Han mener det er to hovedårsaker til nedgangen.

– Båtførerprøven har blitt justert litt i år og blitt vanskeligere. Særlig på navigasjonsdelen, som vi ser folk har tatt veldig lett på før. Det kan også være dårlig vær og at folk ikke har kommet skikkelig i gang med båtsesongen, sier han.

Større båtkultur på bygda

På Eidsvågen småbåthavn i Nesset kommune møter vi tre venninner som ikke har latt seg påvirke av det dårlige været. Lene Marie Hustad (17) og Rakel Kvernberg Blø (15) har nylig fått båtsertifikatet.

– Det var veldig naturlig for med å ta båtførerprøven. Familien har båt og vi må kjøre den for å komme oss på hytta, forteller Hustad.

Ragnhild Frydenlund (17) skal ta båtførerprøven denne sommeren, og gleder seg til å kunne kjøre selv. Foto: Marie Myklebostad / NRK

Ragnhild Frydenlund (17) er også med ut i båten, og skal ta prøven nå i sommer. Hun mener det er et sosial samlepunkt for ungdommene bosatt på det lille tettstedet.

– Det er kjekt å ha når du bor så nærme sjøen som man gjør her. Jeg tror det er mer kultur for å kjøre båt her på bygda hvor ungdommene ofte har egne båter, sier hun.

Venninne mener også prøven er viktig for at de skal være trygge når de er ut og kjører.

– Vi lærte mye om livredning og hva vi skal gjøre hvis man havner ut i sjøen. Noe som er lurt å vite uansett, forteller Blø.

Venninnene fra Eidsvågen i Nesset har alle båt i familien og følte det var naturlig å ta båtførerprøven. Foto: Marie Myklebostad / NRK

Ungdommen er flinkest på sjøen

Båtsesongen er også sesong for flere redninger til sjøs. Kommunikasjonsansvarlig i Redningsselskapet, Frode Pedersen mener en god båtføreropplæring er essensielt for tryggheten.

Kommunikasjonsansvarlig i Redningsselskapet, Frode Pedersen. Foto: privat

– Vi synes det er kjempeviktig at folk tar båtførerprøven, der er lærerverket vi i dag forholder oss til når det gjelder kompetanse på sjøen, sier han

Pedersen mener også at de unge ofte er flinkere enn de voksne når det kommer til sikkerhet.

– Vi ser at mange unge er flinke til å forholde seg til egen sikkerhet, og de bærer vest. Det store problemet er oss mannfolk mellom 40 og 70 år. Vi er dårlig og topper alle statistikker når det kommer til å bli utsatt for redningsaksjoner, forteller han.