Kraftig kritikk av renovasjonsanlegg

Statsforvalteren i Møre og Romsdal kjem med kraftig kritikk av Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjon etter ein inspeksjon ved anlegget i Årødalen i Molde.

Inspektørane møtte på store mengder søppel på avvege, og fleire andre brot på regelverket, melder Romsdals Budstikke.

Statsforvaltaren konkluderte med at det var alvorlege avvik som må rettast raskt, og varslar nye tilsyn for å sjekke at forholda er retta opp.

Dagleg leiar Frode Erlandsen ved RIR seier til Romsdals Budstikke at mykje vil bli retta i løpet av kort tid, men at der er nokon investeringar dei må gjere, som ikkje kan bli gjort umiddelbart.