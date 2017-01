Kraftig kritikk av politiet

Riksadvokaten kommer med kraftig kritikk av påtaleenheten hos politiet i Møre og Romsdal. En rapport viser at flere grove overgrepssaker har blitt liggende i flere år, melder TV2. Dette er fullstendig uakseptabelt, skriver riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Fungerende leder for retts- og påtaleenheten, Yngve Skovly, sier til TV2 at de tar kritikken alvorlig, og at det ikke er slik de ønsker at det skal være.