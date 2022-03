Kraftig bot for fyllekøyring

Ein 46-åring frå Sunnmøre må betale 174.000 kroner i bot og mistar lappen i to år for fyllekøyring i Ålesund i fjor vinter. I tillegg må han 24 dagar i fengsel. Alkoholkonsentrasjonen i blodet ein knapp time etter køyringa var 1,92 promille.Det blir i skjerpande retning lagt vekt på at mannen køyrde ei lengre strekning med mykje motgåande trafikk frå bysentrum til han fekk motorstopp i Valderøytunnelen utanfor Ålesund.