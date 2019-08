Krabbefelt på Ørskogfjellet

Finansminister Siv Jensen (Frp) opplyser til NRK no i ettermiddag at det vil kome pengar til krabbefelt på Ørskogfjellet i statsbudsjettet. – Dette handlar om trafikktrygleik, men også om varetransport, og vi er glade for at det dei har jobba lenge for her lokalt no kan realiserast, seier ho.