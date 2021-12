Køyrer sjølv om brua er stengt

Bilistar køyrer over Dragsundbrua i Herøy sjølv om den er stengt. Brua er så smal at den blir stengt når brøytebilen skal over, fordi plogen kjem over i motsett køyrebane. I tillegg er brua bratt, noko som gir dårleg sikt. Samferdselsavdelinga viser til at det tar berre eit minutt for brøytebilen å passere brua.