Køyrer for sakte

Politiet rykte ut til eit vogntog som køyrde veldig seint på E39 i Brusdalen i Ålesund.

Vogntoget køyrer «vesentleg under fartsgrensa» skriv politiet. Dei framstilte vogntoget for kontroll ved Statens Vegvesen, og det viser seg at det er tekniske begrensningar som fører til sakte fart.

Føraren blir beden om ikkje å vere til unødig hinder for anna trafikk.