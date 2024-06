Køyrebru i sjøen - ferje innstilt

Ferjesambandet mellom Sølsnes og Åfarnes er innstilt inntil vidare etter at køyrebrua på Åfarnes har ramla ned i sjøen. Ifølgje pressekontakt i Fjord1, Jan Petter Jagedal Thomsen, er Mesta på veg for å utbetre feilen. – Eg har ikkje noko estimat. Dei vil utbetre så fort som råd, men dei må sjå an først, seier Thomsen.