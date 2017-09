Køyrde utfor seterveg

Eit køyretøy har køyrd utfor ein sæterveg på Engeset i Ørsta. Politiet melder at både føraren av køyretøyet og passasjeren er under 18 år. Begge to blei lettare skadde. Sak er oppretta og førarkort og motorsykkel er beslaglagt, melder politiet.