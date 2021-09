Køyrde utan førarkort

Ei patrulje frå politiet stoppa i natt ein bilførar i Gjerdsvika i Sande. Føraren hadde ikkje gyldig førarkort og bilen var heller ikkje omregistrert eller hadde forsikring. Bilen blei avskilta og politiet oppretta ei sak på forholdet.

Litt seinare stoppa dei ein anna bilførar i Gjerdsvika, som heller ikkje hadde gyldig førarkort. Føraren, ein mann i 30-åra, blåste også til over lovleg verdi på ein alkoholtest. Han blei tatt med til blodprøve og politiet oppretta ei sak. Politiet opplyser at mannen blei meldt for køyring utan førarkort og med promille også for to dagar sidan.