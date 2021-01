Køyrde seg opp 12 plassar

Etter en skuffende 1. omgang viste de norske jentene bedre takter i annen omgang i VM-generalprøven i storslalåm i italienske Kronplatz tirsdag. Ragnhild Mowinckel, som tok 2.-plass i samme renn for to år siden, gikk til finaleomgangen med et nødskrik og var først ut. Hun så ut til å trives bedre i traseen og kjørte seg opp til en solid 18.-plass.