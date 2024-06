Køyrde på syklist

Ein mann i 30-åra frå Sunnmøre er dømt til fengsel etter å ha køyrt på ein syklist i fjor vår.

I retten forklarte mannen at han hadde køyrd sakte inn i eit kryss og at han hadde sett seg for før han byrja å køyre. På grunn av motlys hadde han ikkje sett syklisten og enda opp med å køyre på han.

Han hadde vikeplikt for syklisten og skjønte med ein gong at påkøyringa var hans feil, står det i dommen.

Syklisten fekk brot nakkevirvlane og skader i ei skulder og har vore sjukmeldt i ei lengre periode etter ulykka.

Mannen blei dømt til fengsel på vilkår i 24 dagar og ei bot på 10.000 kroner. Han mister også førarretten i seks månader og må betale 50.000 i erstatning til syklisten.