Køyrde over fortauskant

Syklisten skal ha køyrt over ein fortauskant og velta over ende. To vitne har sett personen falle om fra sykkelen, ifølge politiet. – Det kan sjå ut som eit illebefinnande, seier operasjonsleiar Roar Fylling. Personen er frakta til Ålesund sjukehus. Tilstanden er uavklart. Vegen er open, men det er framleis lange køar i indre bydel av Ålesund.