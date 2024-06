Køyrde meir enn dobbelt så fort som fartsgrensa

Ein mann i starten av 20-åra frå Romsdal mister førarkortet i 36 månader og er dømt til fengsel i 38 dagar etter å ha køyrt for fort. Politiet si gjennomsnittsmåling skal ha vist at mannen køyrde i 180 kilometer i timen på motorsykkel. Dette skjedde i ei 80-sone.

I retten forklarte mannen at han hadde vore ute på ein siste tur med motorsykkelen før den skulle seljast. På eit langstrekke hadde han vore for ivrig og køyrd alt for fort. Mannen forklarte at han ikkje hadde sett på speedometeret, men at han ikkje hadde innvendingar mot politiet sine målingar.

Ifølge dommen må han også ta ny førarprøve.