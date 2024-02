Køyrde med slitte dekk

Ein sjåfør er meldt til politiet på grunn av manglende førarett for biltilhengar, og sjåføren må og betale gebyr for å ha køyrt med to slitte dekk, men utan vognkort.

Dette etter ein kontroll vegvesenet hadde for tunge køyretøy og varebilar i Ørsta-Volda området.

Der fekk ein sjåførar gebyr for brot på køyre- og kviletida, og fleire sjåførar fekk mangellapp på grunn av tekniske manglar.

Tilsaman 23 køyretøy blei kontrollerte.