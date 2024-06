Køyrde langt over fartsgrensa – dømt til fengsel

Ein mann i 20-åra frå Romsdal er dømt til fengsel i 60 dagar for å ha køyrt for fort. I vår køyrde han i 195 kilometer i timen i ei 70-sone i Molde.

I dommen står det at mannen køyrde på eit strekke då han trefte ein hjort. Som følge av dette trykte han inn bremsene på bilen. Mannen blei køyrt til sjukehus etter ulykka, men skal ikkje ha blitt skadd.

I dommen står det at Statens vegvesen gjorde undersøkingar på staden etter påkøyrselen. Dei målte mellom anna bremselengda. Ut ifrå bevisa i saka meiner retten at mannen hadde ei hastigheit på minst 187 kilometer i timen.

Sjølv meinte mannen at det hadde vore rim på bakken denne dagen og at det kunne ha påverka bremselengda. Men undersøkingane frå Vegvesenet skal ha vist at vegen var tørr og bar, står det i dommen.

I tillegg til fengselsstraffa mister mannen førarretten i fire år. Han må også betale ei bot på 3.000 kroner.