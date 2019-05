Køyrde inn i tre parkerte bilar

Ein bilførar mistenkt for fyllekøyring køyrde inn i tre parkerte bilar ved meieriet i Ålesund sentrum i seint i går kveld, melder politiet. Det kom skadar på desse bilane. – Mannen blei frakta til legevakt for sjekk og så avhøyr, opplyser politiet. Saka blir etterforska vidare. Før ulykka blei det også meldt at ein bil hadde tatt av med stor fart frå sentrum. Dette skal ha vore den same bilføraren.