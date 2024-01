Køyrde i ruspåverka tilstand med falske skilt

UP har stoppa ein bilførar med falske skilt på Hatlane i Ålesund. Politiet avdekte også at bilen hadde ei større oppgjort rekning hos eit bomselskap. Føraren er mistenkt for køyring i ruspåverka tilstand. Det blei tatt blodprøve av føraren og politiet har også tatt bilen i beslag. Dei har oppretta ei sak på forholdet.