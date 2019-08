Køyrde i rusa tilstand

Ei kvinne i 30-åra vert meld for køyring i rusa tilstand i Sykkylven. Politiet beslagla førarkortet. I Kristiansund blei ein mann i tidleg 20-åra stansa for kontroll. Vert meld for køyring i rusa tilstand, samt køyring utan gyldig førarkort.