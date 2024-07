Køyrde i promille- blei pressa ut i ei grøft

Ein 17 år gamal mann vert sikta for promillekøyring og for køyring utan gyldig førarkort på Eide i Hustadvika. I forsøk på å kome seg vekk frå politiet køyrde han på politibilen. For å hindre vidare køyring, køyrde politipatruljen på bilen og pressa den ut i ei grøft, det skriv politiet i ei pressemelding.



Hendinga skjedde i låg fart på eit industriområde. Bilføraren var åleine i bilen og ingen personar vart skadde. Begge bilane fekk påført materielle skader.