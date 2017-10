Køyrde i betongkloss

I Ørsta køyrde ein bil inn i ein betongkloss på ein parkeringsplass. Alle blei køyrde til sjukehus for sjekk, og med fare for brotskadar på nokre av dei. Føraren var rusa og hadde ikkje førarkort. I Vestnes er ein førar meldt og fråtatt førarkortet etter at politiet stoppa han medan han burna.