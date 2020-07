Køyrde i 120 km/t rusa på fleinsopp

Ein 17-åring frå Romsdal er dømd etter å ha køyrd bil medan han var rusa på fleinsopp. Rusen førte til hallusinasjonar og tenåringen køyrde i over 120 kilometer i timen då politiet stoppa han. Retten legg vekt på at køyringa skjedde i eit tettbygd strok, men har tatt omsyn til at vedkommande var mindreårig då dette skjedde. Mannen som no er 18 år, slepp å sone i fengsel dersom han gjennomfører eit opplegg i regi av konfliktrådet.