Køyrde i 118 km/t i 80-sone

Etter ein laserkontroll langs E39 på Ørskogfjellet blei det gitt ut 24 førenkla førelegg for høg fart. I tillegg tok dei førarkortet til ein sjåfør, som også blir meldt. Høgste fart var 118 km/t i det som er 80-sone. UP gjennomført laserkontroll i 80 sone. Det var også fem førarar som fekk førenkla førelegg for bruk av mobiltelefon under køyring.