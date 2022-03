Køyrde i 101 kilometer i timen i 60-sone

Ein mann i 50-åra blei målt til 101 kilometer i timen og ei kvinne i tenåra blei målt til 96 kilometer i timen under ein kontroll i ei 60-sone i Molde. Begge fekk førarkortet beslaglagd. I den same trafikkontrollen fekk 12 andre bilførar bot for å ha køyrd for fort.