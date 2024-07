Køyrde for fort over Ørskogfjellet

Ein mann i 30-åra må sone 15 dagar i fengsel, og betale 15 500 kroner i bot etter at han vart tatt med for høg fart over Ørskogfjellet.

Mannen har forklart at kan skulle køyre forbi to bilar i forbikøyringsfeltet opp mot Ørskogfjellet, då han vart tatt med ei fart på 126 km i timen.

Mannen mistar i tillegg førarkortet i seks månadar.