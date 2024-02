Køyrde for fort og med promille

Ein mann i 20-åra frå Nordmøre er dømt for å ha køyrt for fort og medan han var påverka av alkohol. Hausten 2022 køyrde han bil etter å ha drukke alkohol. I bilen hadde han tre passasjerar. I retten forklarte han at han først ikkje hadde lyst å køyre, men at han hadde gått med på det.

I løpet av køyreturen mista han kontrollen på bilen og kom over i motgåande køyrefelt der han kolliderte med autovernet. Ifølge dommen held bilen fram og kolliderte til slutt med bakenden i ein fjellvegg. Nokre av passasjerane blei skadd i ulykka.

Retten har funne det bevist, både frå ein video frå hendinga og undersøkingar, at mannen hadde ei fart på minst 160 kilometer i timen. Fartsgrensa på staden var 80 kilometer i timen.

Blodprøve av mannen viste ei promille på 1,35, står det i dommen. Desse viste også utslag på rusmiddel.

Mannen blei dømt til ei fengselsstraff på 45 dagar. I tillegg mister han føreretten i fire år og må ta y førarprøve. Han må også betale ei bot på 87.5000.