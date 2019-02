Køyrde for fort i Tingvoll

UP har i dag gjennomført ein trafikkontroll på E39 ved Aspøya i Tingvoll. Der blei heile 175 køyretøy kontrollert. Ti bilførarar fekk forenkla førelegg for å ha køyrd for fort. Høgaste fart blei målt til 112 kilometer i ei 80-sone. Ein bilførar fekk bot for mobilbruk og ein blei meldt for å ha køyrd med overlast.