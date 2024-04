Køyrde for fort i 80-sone

Ein mann i slutten 20-åra frå Sunnmøre er dømt til samfunnsstraff etter å ha køyrt for fort. I tillegg mister han førarretten i 14 månader.

Det var tidlegare i år at han køyrde i 134 kilometer i timen i ei 80-sone. Retten meinte at det var skjerpande at han hadde fire mindreårige passasjerar i bilen og at det var mørk og våt vegbane der han køyrde for fort. Dei vektla også at han hadde tatt to forbikøyringar i høg hastigheit.

I retten forklarte mannen at det han hadde gjort var idiotisk og at han ikkje visste kvifor han gjorde det.

Mannen blei dømt til 36 timar samfunnsstraff.